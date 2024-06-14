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19:18, 14 июня 2024Экономика

Россиянам предложили поселиться в автодоме-бане

В Магнитогорске предложили арендовать автодом-баню от 1,2 тысячи рублей в сутки

Скриншот: Ресейл-платформа

В Магнитогорске Челябинской области россиянам предложили поселиться в автодоме-бане. Объявление о возможности его аренды выложили на платформе «Авито Путешествия».

Площадь автодома и мобильной бани на колесах на базе ЗИЛ, расположенных на берегу реки Урал в селе Агаповка на участке размером в одну сотку, составляет десять квадратных метров. Снять необычное жилье можно от 1,2 тысячи рублей в сутки, при этом за безлимитное пользование баней придется доплатить еще 999 рублей. Комфортно разместиться в нем, по словам представителя арендодателя, сможет компания до четырех-шести человек.

Помимо нескольких спальных мест и бани отдыхающим доступны стол, скамейка, мангал, а также газовая плита и электрогенератор. Санузел при этом находится на улице. Для арендаторов также оборудовали выход к реке.

Уточняется, что необычное жилье сдается только для семейного отдыха с детьми. По запросу для гостей доступны сезонные развлечения: в теплое время года — прогулки по лесу, катание на лошади и пони, картинг, а в холодное — оборудованная прорубь и прокат зимних бананов.

Ранее жителям Челябинска предложили арендовать БДСМ-квартиру.

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      Полина Кислицына
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