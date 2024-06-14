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20:00, 14 июня 2024Силовые структуры

Россиянин избил водителя скорой помощи

В Колпино мужчина избил водителя скорой помощи

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В петербургском Колпино полиция задержала 27-летнего безработного местного жителя, который избил 59-летнего водителя скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 12 июня в полицию сообщили о том, что во дворе одного из домов в Колпино неизвестный избивает водителя скорой. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали пьяного нападавшего. Позднее выяснилось, что причиной конфликта стало желание мужчины поехать в скорой вместе с возлюбленной, для которой вызывали врачей. Водитель не пустил мужчину в автомобиль, тогда тот устроил драку.

Ранее в Колпино задержали 69-летнего пенсионера, который избил и изнасиловал 55-летнюю бывшую супругу.

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