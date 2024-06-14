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20:19, 14 июня 2024Силовые структуры

Россиянин расправился со знакомой пенсионеркой из-за 10 тысяч рублей и бензопилы

В Хакасии суд приговорил 24-летнего мужчину к 20 годам за убийство пенсионерки

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Хакасии суд приговорил 24-летнего местного жителя к 20 годам колонии строгого режима за расправу над пенсионеркой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 162 («Разбой») УК РФ. Соучастника преступления приговорили к четырем годам колонии строгого режима за разбой.

По версии следствия, 23 июля 2023 года подсудимый выпивал с друзьями в квартире одного из них. Во время застолья мужчина предложил 20-летнему товарищу напасть на дом знакомой 69-летней женщины. По его мнению, у пенсионерки были накопления. Подсудимый знал ее с детства, иногда за деньги помогал ей по хозяйству.

Ночью мужчины, вооружившись ножом, пришли в дом потерпевшей. Женщина открыла им дверь, но в дом пускать отказалась. Тогда подсудимый набросился на женщину, а подельник скрылся с места происшествия. В результате осужденный похитил из дома женщины 10 тысяч рублей, ювелирные украшения, бензопилу и другие вещи. Впоследствии злоумышленник сдал похищенное в ломбард, потратив вырученные деньги на алкоголь.

В Алтайском крае суд приговорил к девяти годам колонии особого режима местного жителя, который проник в дом пенсионерки и угрожал ей и беременной жене ее внука ножом.

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