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19:36, 14 июня 2024Наука и техника

Российские военные разработали робота-эвакуатора

«Известия»: российские военные разработали колесного робота для эвакуации

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные разработали роботизированную платформу на колесном шасси, которая предназначена для доставки грузов и эвакуации. Машина создана из доступных комплектующих, пишут «Известия».

Платформу разработали бойцы 110-й бригады общевойскового объединения Южной группировки войск. Подобные изделия применяют для доставки припасов к передовым позициям, а также в ходе штурмовых действий.

«Подвоз и эвакуация — одни из самых опасных вещей сейчас на фронте. "Птицы" всегда в небе — и со сбросами, и камикадзе. Поэтому эвакуация или подвоз очень опасны, а с такой телегой без потерь можно все доставить», — сказал военнослужащий с позывным Фартовый.

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Он подчеркнул, что в основе машины лежат доступные комплектующие. Электроприводы позаимствовали у гироскутеров, а металлические элементы корпуса военные сами изготовили в мастерских. Для управления роботом используют компоненты, которые также применяют при создании беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в июне стало известно, что компания «Гумич» при участии «Ростеха» создала роботизированную гусеничную платформу «Импульс-М» с противотанковым ракетным комплексом. Машина проходит испытания на полигоне.

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      Даниил Иринин
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