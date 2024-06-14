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19:00, 14 июня 2024Силовые структуры

Российский главврач заставлял выписывать премии работникам и потом забирал деньги себе

В Башкирии на главврача, забиравшего премии у подчиненных, завели дело о взятке

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на главного врача Белорецкой больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, мужчина получил 1,8 миллиона рублей в качестве взятки во время работы в больнице Зилаира. Предварительно, главврач заставлял бухгалтера и главную медсестру выписывать премии подчиненным, а потом, угрожая им проблемами на работе, забирал все деньги себе.

Ранее в Норильске следователи завели уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России по городу и четырех уроженцев Азербайджана за коррупцию. По версии следствия, чиновница занижала для иностранцев сумму налога и за это получала от них деньги.

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      Олеся Мицкевич
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