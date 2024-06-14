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09:09, 14 июня 2024Спорт

Шайба Тарасенко помогла «Флориде» оказаться в шаге от победы в Кубке Стэнли

Тарасенко помог «Флориде» в третий раз победить «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли

Фото: Wilfredo Lee / AP

«Флорида Пантерс» на выезде обыграла «Эдмонтон Ойлерс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 14 июня, и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Одержать победу «Флориде Пантерс» помогла шайба российского форварда Владимира Тарасенко. В составе «Флориды» весь матч на площадке провел российский голкипер Сергей Бобровский.

«Флорида» оказалась в шаге от победы в Кубке Стэнли. Счет в серии — 3-0 в пользу «Флориды Пантерс». Четвертая игра, которая может оказаться решающей, пройдет в ночь на воскресенье, 16 июня.

«Флорида» никогда в истории не становилась победителем Кубка Стэнли. «Эдмонтон» в последний раз завоевывал трофей в 1990 году.

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      Алексей Гусев
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