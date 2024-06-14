СК показал видео с места ДТП в Благовещенске

СК опубликовал видео с места ДТП с пьяным водителем минивэна в Благовещенске

Последствия ДТП с пьяным водителем минивэна в Благовещенске попали на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России.

На кадрах виден минивэн, вылетевший на газон, и следы торможения. Рядом стоят машины скорой помощи и ДПС, на асфальте лежит накрытое тело. Участок дороги огорожен, работают следователи и полицейские.

Авария в Благовещенске произошла ранее, 14 июня. По предварительным данным, жертвами ДТП стали пять человек, четверо из них — дети. Еще семь пострадавших госпитализированы. Сбившего их мужчину задержали, у него выявили признаки опьянения. Возбуждено уголовное дело.