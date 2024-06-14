Стало известно о планах Германии поддержать переизбрание фон дер Ляйен главой ЕК

Reuters: Германия предложит кандидатуру фон дер Ляйен на новый срок главы ЕК

Германия предложит кандидатуру фон дер Ляйен на новый срок председателя Еврокомиссии, о планах поддержать переизбрание главы ЕК стало известно агентству Reuters.

«Правительство немецкого канцлера Олафа Шольца предложит на пост президента Европейской комиссии на второй срок Урсулу фон дер Ляйен во время встречи лидеров Евросоюза в понедельник», — уточняется в публикации.

Главы стран Европейского союза соберутся в Брюсселе 16 июня для первого совместного подведения итогов выборов в Европарламент. Ожидается, что на встрече будут неофициально приниматься решения по ряду ключевых должностей.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен поддержать переизбрание фон дер Ляйен.

Издание Politico со ссылкой на свои источники отмечало, что глава Европейского совета Шарль Мишель намерен сместить председателя Еврокомиссии, исключив ее из обсуждения высших постов в Европейском союзе.

