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11:43, 14 июня 2024Экономика

Стоимость ремонта Lada Granta после ДТП оценили

Набор запчастей для ремонта Lada Granta после ДТП оценили в 26,4 тысячи рублей

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Эксперты подсчитали, что стоимость «аварийного» набора запчастей для восстановления Lada Granta с использованием оригинальных деталей составляет сейчас 26,4 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на данные Fit Service пишет Autonews.ru.

В материале отмечается, что в такой перечень входят нуждающиеся в починке передний и задний бамперы, радиаторная решетка, переднее крыло, ветровое стекло, капот и фары.

По данным «Автостата», в мае текущего года бюджетная модель Lada Granta стала самой продаваемой в России — сделки по ней за месяц заключались более 18,5 тысячи раз. При этом, по словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, Lada Granta и старые китайские автомобили являются самыми ненадежными с точки зрения безопасности на отечественных дорогах. Он объяснил, что это российское авто создавалось как машина с антиблокировочной системой (ABS) и подушкой безопасности, но затем была лишена этих опций.

Ранее россиянам перечислили неисправности автомобиля, избавляться от которых в ходе ремонта дороже, чем приобрести новую машину.

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      Дмитрий Воронин
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