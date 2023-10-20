Lada Granta назвали самой опасной машиной

Эксперт Шапарин: самыми опасными на дороге являются Lada Granta и китайские авто

Самыми ненадежными с точки зрения безопасности на дорогах в России являются отечественные Lada Granta и старые китайские автомобили. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Он объяснил, что самыми опасными являются машины, не оборудованные современными средствами активной и пассивной безопасности. Lada Granta создавалась как машина с антиблокировочной системой (ABS) и подушкой безопасности, но затем была лишена этих опций. Такая машина может вести себя на дороге неадекватно, в случае же аварии водитель рискует сильно пострадать.

Также ненадежны индийские машины Bajaj Qute и старые китайские автомобили, начавшие появляться на российском рынке с 2000-х годов. «Они делались из тонкого металла, а системы активной безопасности были не у всех моделей», — объяснил Шапарин.

Он также предупредил водителей о том, что им не стоит ездить на ржавых и попадавших в ДТП автомобилях. Например, сгнившие лонжероны значительно снижают жесткость кузова. Эксперт добавил, что, если машина попадала в серьезную аварию, ни один автосервис не сможет привести ее в изначальное состояние. При повторной аварии такая машина просто сложится гармошкой, сказал он.

Также опасны маломощные автомобили — Daewoo Matiz, Citoren C1, Smart, Nissan Note и даже отечественная «Ока». Шапарин объяснил, что при столкновении у автомобиля не будет возможности сделать маневр и уйти из-под удара.

Ранее были названы автомобили, рекомендованные для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими. Это Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ («Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» и СГР) и Aurus (Senat и Komendant). Также чиновникам рекомендовали использовать Haval, «Москвич» и Evolute.