Названы не стоящие ремонта поломки в автомобиле

NaAvtotrasse.ru: ремонт автоматической коробки передач может обойтись в ₽150 тыс

Ремонт автоматической коробки передач встанет россиянам в большую сумму. В случае поломки выгоднее задуматься о покупке новой машины. От каких неисправностей в автомобиле избавляться дороже, чем приобрести новую, пишет журнал NaAvtotrasse.ru со ссылкой на экспертов.

Диагностика автоматической коробки передач может обойтись в 10 тысяч рублей, тогда как ее починка — в 150 тысяч. По мнению специалистов, лучше и надежнее продать авто и приобрести аналогичную модель в пределах 400 тысяч рублей. Неисправности с двигателем запускают комплекс проблем в автомеханизме. При этом оплата ремонтных работ может равняться половине стоимости машины. Больших вложений требуют и сквозные ржавчины кузова.

Автомобиль с поврежденной после аварии геометрией кузова специалисты советуют продавать сразу же. Ремонт лонжеронов, стойки крыши и крыльев выльется в приличную сумму. Тонувшую в воде машину нужно продавать как можно быстрее — даже если она еще работает. В дальнейшем пользование таким авто омрачится проблемами с электрикой, а их устранение будет дорогостоящим и негарантированным.

Ранее россиянам рассказали, чем грозит жаркая погода автомобилю. Летом эксперты советуют регулярно проходить техосмотр и уделять особое внимание качеству расходных материалов.