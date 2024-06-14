Сунак словами «решает она сама» рассказал про использование британского оружия на Украине

Сунак: Украина решает сама, как использовать оружие из Великобритании

Украина решает сама, как использовать поставляемое ей оружие из Великобритании, заявил премьер-министр страны Риши Сунак. Его слова передает РИА Новости.

«Как Украина использует вооружения, которые мы ей предоставляем, решает она сама. Наша работа заключается в том, чтобы дать им такие возможности, которые мы можем и в которых она нуждается», — сказал он.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон не ограничивает Вооруженные силы Украины в ударах по России дальнобойным оружием и не вводит никаких ограничений. Он подчеркнул, что страна не может «связывать Украине руки за спиной в плане того, как она использует это вооружение».

Президент России Владимир Путин заявлял, что удары по территории РФ при участии западных государств означают их прямое участие в войне. Он подчеркнул, что Москва оставляет за собой право действовать аналогичным образом.