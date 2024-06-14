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09:42, 14 июня 2024Наука и техника

Создан позволяющий видеть сквозь стены чип

TechSpot: ученые создали чип, позволяющий просвечивать объекты для наблюдения

Фото: Vishnu Mohanan / Unsplash

Американские и корейские ученые разработали чип, позволяющий наблюдать за предметами, скрытыми стенами и прочими плотными физическими объектами. Об этом сообщает издание TechSpot.

Устройство работает с терагерцовым излучением, которое невидимое человеческому глазу, но позволяющее просвечивать стены и прочие объекты. Первая версия чипа работала на частоте 100 гигагерц, однако ученым удалось повысить ее до 296 гигагерц. В настоящий момент рабочий диапазон девайса ограничен одним дюймом, или около 2,5 сантиметров.

По словам инженеров, прорыв в данном случае заключается в том, что позволяющий наблюдать за объектами сквозь стены гаджет имеет небольшие размеры — устройство легко можно переносить в кармане. Также они отметили, что чип полностью безопасен, так как его частоты даже близко не приближаются к рабочему диапазону рентгеновских лучей.

Актуальная разработка ученых не позволяет в полной степени следить за объектами сквозь стены — только через тонкий картон или подобные предметы. В будущем чип может обеспечить дальность работы до 15 сантиметров.

В начале июня корпорация Nokia сообщила, что совершила первый в мире пространственный видеозвонок. Звонок был совершен через сеть 5G посредством кодека 3GPP Immersive Video and Audio Services (IVAS).

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      Андрей Ставицкий
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