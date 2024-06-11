Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:41, 11 июня 2024Наука и техника

Совершен первый в мире пространственный видеозвонок

Nokia совершила первый в мире пространственный звонок через 5G

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Корпорация Nokia отчиталась о том, что совершила первый в мире пространственный видеозвонок. Об этом сообщается на сайте компании.

Звонок с использованием пространственного видео и 3D-звука был совершен через сеть 5G посредством кодека 3GPP Immersive Video and Audio Services (IVAS). По словам инженеров, он позволяет абонентам слышать «пространственный звук в реальном времени». Связь наладили между президентом Nokia Пеккой Лундмарком и послом Финляндии по цифровизации и новым технологиям Стефаном Линдстремом.

Журналисты издания The Verge объяснили, что все совершаемые через телефонную сеть звонки являются монофоническими, то есть звук при передаче сжимается в один канал. При пространственной или иммерсивной связи у человека создается впечатление, что звук исходит с разных направлений, так как он доставляется по нескольким каналам.

В настоящее время поддержка пространственного аудио есть у некоторых сервисов прослушивания музыки и просмотра видео. Однако сотовая связь все еще полагается на один канал при передаче звука. В Nokia заявили, что кодек IVAS сможет работать на подавляющем большинстве современных смартфонов, которые имеют два или более микрофонов.

В конце мая принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску SpaceX совершила первый в мире видеозвонок через спутник. В корпорации пообещали, что в будущем видеосвязь такого рода будет доступна пользователям обычных устройств.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ установила причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

      В России назвали выгодное отличие БРИКС от других международных организаций

      Красный Ferrari певицы Шер продали на аукционе за 50,5 миллиона рублей

      Эксперты подсчитали количество не боящихся увольнения россиян

      Бывшего коммунальщика Минобороны России посадили на девять лет за коррупцию

      Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой сотни миллионов рублей. Что может грозить ему за неуплату?

      В России предложили ввести компенсацию за незаконное задержание

      Переехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о заработках

      Стали известны подробности о выплатах семьям в рамках налоговых изменений

      В Госдуме посоветовали экстренно госпитализировать актрису Троянову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше