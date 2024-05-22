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19:32, 22 мая 2024Наука и техника

SpaceX совершила первый спутниковый видеозвонок

SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink

Фото: Gilles Lambert / Globallookpress.com

Принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску SpaceX продемонстрировала совершение первого в мире видеозвонка через спутник. Видео опубликовано в X корпорации.

В ролике двое мужчин созваниваются через смартфоны посредством видеосвязи. В компании заявили, что связь состоялась по технологии Direct to Cell, которая использует спутники Starlink, находящиеся на орбите. В SpaceX подчеркнули, что это первый в мире подобный звонок.

Также специалисты компании отметили, что для связи использовали два обычных смартфона, не модифицированных особым образом. Это означает, что в будущем видеосвязь через спутники будет доступна пользователям обычных устройств.

В начале весны SpaceX уведомила Федеральную комиссию по связи (FCC) США, что функция Direct to Cell работает штатно и даже превосходит ожидания. Отмечалось, что партнером SpaceX в развертывании новой услуги окажется T-Mobile и ряд других международных операторов связи. Технологию Direct to Cell должны запустить до конца 2024 года.

В начале января американская космическая корпорация SpaceX отчиталась об отправке первого текстового сообщения через спутники Starlink. Партнером фирмы Илона Маска выступил мобильный оператор T-Mobile.

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      Андрей Ставицкий
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