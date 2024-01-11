Через спутники Starlink отправили первое текстовое сообщение

SpaceX отправила первое СМС через спутники Starlink

Американская космическая корпорация SpaceX отчиталась об отправке первого текстового сообщения через спутники Starlink. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте проекта.

В компании отметили, что отправили первую серию сообщений посредством новых спутников Direct to Cell, которые могут соединяться непосредственно с телефонами. Партнером фирмы Илона Маска выступил мобильный оператор T-Mobile.

В SpaceX рассказали, что при отправке СМС им пришлось решить несколько проблем. Так, спутники, в отличие от наземных базовых станций, передвигаются с большой скоростью. Для плавного переключения между спутниками инженерам пришлось учитывать эффект Доплера и временные задержки. «Телефоны также невероятно сложно подключить к спутникам, находящимся на расстоянии сотен километров, учитывая низкий коэффициент усиления антенны и мощность передачи смартфона», — отметили в компании.

Согласно профилю SpaceX в соцсети X, первым отправленным через спутники Starlink текстовым сообщением оказалось «Привет». В компании показали экраны двух смартфонов, через которые специалисты корпорации общались посредством СМС.

В октябре 2023 года SpaceX обозначила сроки запуска новой услуги по подключению спутников Starlink к телефонам. Согласно планам корпорации, в 2024 году будет налажена передача данных через СМС, в 2025 году станет доступна голосовая связь.