Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:00, 12 октября 2023Наука и техника

Спутники Starlink подключат напрямую к телефонам

SpaceX обозначила сроки запуска услуги подключения Starlink напрямую к телефонам

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Компания SpaceX обозначила сроки запуска новой услуги по подключению спутников Starlink к телефонам. На это обратили внимание авторы издания PCMag.

Журналисты медиа нашли сайт Direct.Starlink.com, на котором описывается новая услуга. Согласно информации, Starlink Direct to Cell позволит подключать смартфоны напрямую к спутникам и обеспечивать сотовую связь и мобильный интернет. Для подключения к Starlink сейчас необходим специальный терминал.

В сообщении говорится, что в первую очередь — в 2024 году — будет запущена передачи СМС через спутники. В 2025 году появится голосовая связь и возможность подключения к интернету. Также в 2025-м корпорация позволит подключать к Starlink устройства умного дома.

В корпорации заявили, что новая услуга позволит подключить смартфон к сети LTE «везде, где есть открытое небо». В компании также отметили, что технология будет полагаться на усовершенствованный модем eNodeB, который действует «как вышка сотовой связи в космосе». В свою очередь, пользователю не придется каким-то образом модернизировать свой смартфон.

Корпорация SpaceX объявила о планах начать тестирование подключения спутников Starlink напрямую к смартфонам в марте. Партнером компании Илона Маска станет сотовый провайдер T-Mobile.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал бомбить объекты в Сирии. Что известно о ракетных ударах по аэропортам Дамаска и Алеппо

    Вышел новый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе

    В США обновили вертолет Apache

    Врачи раскрыли вред незащищенного секса для суставов

    Полуторагодовалый ребенок из Подмосковья едва не погиб из-за 15 магнитов

    Отнявший жизнь женщины 29 лет назад россиянин предстанет перед судом

    В Париже вопреки запрету началась акция в поддержку Палестины

    Россиянам раскрыли продвинутые техники упаковки багажа

    Активы России заморозят до выплат компенсаций Украине

    Женщина решила увеличить грудь и спасла себе жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости