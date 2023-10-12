Спутники Starlink подключат напрямую к телефонам

SpaceX обозначила сроки запуска услуги подключения Starlink напрямую к телефонам

Компания SpaceX обозначила сроки запуска новой услуги по подключению спутников Starlink к телефонам. На это обратили внимание авторы издания PCMag.

Журналисты медиа нашли сайт Direct.Starlink.com, на котором описывается новая услуга. Согласно информации, Starlink Direct to Cell позволит подключать смартфоны напрямую к спутникам и обеспечивать сотовую связь и мобильный интернет. Для подключения к Starlink сейчас необходим специальный терминал.

В сообщении говорится, что в первую очередь — в 2024 году — будет запущена передачи СМС через спутники. В 2025 году появится голосовая связь и возможность подключения к интернету. Также в 2025-м корпорация позволит подключать к Starlink устройства умного дома.

В корпорации заявили, что новая услуга позволит подключить смартфон к сети LTE «везде, где есть открытое небо». В компании также отметили, что технология будет полагаться на усовершенствованный модем eNodeB, который действует «как вышка сотовой связи в космосе». В свою очередь, пользователю не придется каким-то образом модернизировать свой смартфон.

Корпорация SpaceX объявила о планах начать тестирование подключения спутников Starlink напрямую к смартфонам в марте. Партнером компании Илона Маска станет сотовый провайдер T-Mobile.