Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Гретье Миннен
Сегодня
13:30 (Мск)
Людмила Самсонова
Хертогенбосх (ж)
Робин Монтгомери
Сегодня
17:30 (Мск)
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
Германия
Сегодня
22:00 (Мск)
Шотландия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 1-й тур
Гватемала
Завтра
03:00 (Мск)
Аргентина
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
09:40, 14 июня 2024Спорт

Тренер дал советы по повышению эффективности упражнений на пресс

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Денис Соломин дал советы по повышению эффективности упражнений на пресс. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Первым делом специалист рекомендовал наладить режим питания, чтобы снизить жировую прослойку. «Лучший и действенный способ похудеть — создать дефицит калорий», — отметил Соломин.

Тренер также рекомендовал не ограничиваться упражнениями только на пресс. «Необходимо тренировать все мышцы спины: сгибаться и разгибаться, наклоняться вправо и влево, скручиваться по спирали и так далее. Эти упражнения будут поддерживать ровную осанку, и живот вернется на свое место», — заявил Соломин.

Ранее Соломин рассказал, как безопасно прыгать на скакалке. Людям со строением ног буквой X специалист рекомендовал перед прыжками на скакалке надеть на щиколотки резиновый амортизатор.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Военный суд рассмотрит дело трех сыновей российского священника. В чем их обвиняют?

      ВСУ потеряли в зоне СВО разработанную вскоре после Второй мировой войны технику

      Небензя оценил западные попытки поиска союзников против России

      Грузинский национальный легион признали в России террористической организацией

      На Украине допустили ухудшение ситуации с электроэнергией

      Создан позволяющий видеть сквозь стены чип

      Тренер дал советы по повышению эффективности упражнений на пресс

      41-летняя модель снялась в оголяющих грудь нарядах для журнала

      Запрет Путина на услуги кибербезопасности из недружественных стран объяснили

      Россиянин удалил папку с расчетами для выпуска крылатых ракет, назвав ее «Хламом». Это чуть не привело к срыву поставок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше