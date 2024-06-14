Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:06, 14 июня 2024Россия

Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Минобороны доложило об уничтоженном над Белгородской областью украинском БПЛА

Фото: РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом доложили в Минобороны России.

В ведомстве разъяснили, что попытку атаки дроном со стороны Украины удалось пресечь около 8:20. Сбитое устройство относилось к самолетному типу.

Других подробностей об инциденте в Минобороны не раскрыли.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали движущийся автомобиль на окраине города Шебекино в Белгородской области.

В результате инцидента у одного мужчины выявили контузию, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго местного жителя — осколочное ранение лица.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заверил, что обоим пострадавшим начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам Украины

      В России заявили о трехкратном снижении наценки на ключевые продукты

      Новый министр обороны увидел необходимость упорядочить поставки техники на фронт

      Смерч появился в российском регионе и попал на видео

      Налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за многомиллионных долгов

      В России предложили обучать операторов дронов основам РЭБ

      В Киеве и Хмельницкой области прозвучали взрывы

      Российский военный вместе с пособником по прозвищу Иван Грозный делал закладки и попался

      Российского вице-спикера обвинили в избиении бывшей жены и угрозах их общим детям

      Назван уровень доверия россиян Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше