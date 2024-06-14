Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Минобороны доложило об уничтоженном над Белгородской областью украинском БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом доложили в Минобороны России.

В ведомстве разъяснили, что попытку атаки дроном со стороны Украины удалось пресечь около 8:20. Сбитое устройство относилось к самолетному типу.

Других подробностей об инциденте в Минобороны не раскрыли.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали движущийся автомобиль на окраине города Шебекино в Белгородской области.

В результате инцидента у одного мужчины выявили контузию, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго местного жителя — осколочное ранение лица.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заверил, что обоим пострадавшим начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.