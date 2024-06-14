Украинский пограничник заявил о бегстве командования при наступлении ВС России

Военный ГПСУ Гончар: нас бросили командиры при штурме ВС РФ под Харьковом

Военнослужащий Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Алексей Гончар, оказавшийся в плену ВС России, заявил, что во время штурма населенного пункта Бурлука (Харьковская область) российскими войсками командиры пообещали эвакуировать военных, но в итоге просто бросили. Его слова приводит пресс-служба Минобороны России в Telegram.

Когда началось наступление ВС РФ, Гончар сдался в плен бойцам группировки войск «Север». Изначально он попал в подразделение ГПСУ в ходе «отлова» граждан сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) — его схватили по дороге в магазин, затолкали в автомобиль и увезли в военкомат.

В январе Гончара и его сослуживцев перебросили в Бурлук, где в их задачи входило строить позиции.

«Нам сказали, поедем на подмену на 10 дней, а потом другие люди заедут, и нас снимут. В конце марта мы приехали в поселок Красное, но никто нас так за 10 дней и не поменял. Оказалось, что одни мы там были. Нас просто в одну кучу согнали и избавились от нас», — сообщил военнопленный.

10 мая 16 военных перевели на прошлую позицию, там во время штурма российскими подразделениями командиры пообещали пограничникам эвакуацию, но никто ее так и не организовал.

По словам Гончара, в случае возвращения на Украины он предпочтет сесть в тюрьму, нежели вновь взять в руки оружие и попасть в зону боевых действий.

Ранее стало известно, что попавший в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) помог российским бойцам эвакуировать из-под обстрела своего сослуживца. Уточняется, что украинский боец говорил «исключительно на русском языке».