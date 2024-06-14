Центробанк назвал курс доллара на выходные

Курс доллара на выходные поднялся выше 89 рублей

Банк России в первый раз после остановки торгов долларом на Мосбирже назвал курс рубля на выходные. Данные опубликованы на сайте регулятора.

Доллар поднялся до 89,07 рубля (плюс 1 процент), евро — до 95,15 рубля (плюс 0,3 процента), а юань — до 12,16 рубля (плюс 1 процент). Индекс Мосбиржи прибавил более процента и вернулся на уровень выше 3200 пунктов.

Минфин США в среду, 12 июня, объявил о новом пакете санкций, под которые попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ), выступавший посредником в сделках с валютой.

Сразу после этого площадка объявила об прекращении продажи и покупки долларов, евро и гонконгских долларов, а также инструментов, которые используют эти валюты. В свою очередь Центробанк пообещал сохранить единый и рыночный курс рубля, пусть и через другие механизмы.

С 13 июня регулятор устанавливает официальный курс по внебиржевому рынку. В ЦБ подчеркнули, что такая практика применяется на международном валютном рынке и внутренних рынках большинства государств, поэтому не станет чем-то уникальным. Покупка и продажа валюты для граждан в банках не ограничивается, однако разница курсов в первые дни нововведений может быть значительной.