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20:22, 14 июня 2024Россия

В Чечне произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Чечне

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Чечне 13 июня. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 14:02 на глубине 50 километров — в 67 километрах от Грозного.

Как сообщает издание Chechnyatoday, по другим данным, землетрясение произошло в 17 километрах от села Итум-Кали Итум-Калинского района. МЧС республики о разрушениях и пострадавших не сообщало.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что сильное землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на Камчатке. Подземный толчок зарегистрировали в акватории Камчатского залива.

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      Анастасия Алимпиева
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