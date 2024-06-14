В деле о расправе над 6-летним мальчиком из Екатеринбурга появился новый фигурант

На Урале опекуну и ее племяннику предъявили обвинения по факту убийства ребенка

В деле о расправе над шестилетним мальчиком из приемной семьи в Екатеринбурге появился новый фигурант. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Свердловской области.

Опекуну ребенка и ее 21-летнему племяннику в зависимости от роли предъявили обвинения по статьям 105 («Убийство малолетнего»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего по мотивам национальной ненависти с особой жестокостью, издевательством или мучениями»), 117 («Истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух малолетних лиц, с издевательствами и мучениями для потерпевшего»), 127 («Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»), 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления путем угроз»), 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») и 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ.

По данным следствия, 35-летняя обвиняемая исполняла обязанности по опеке над малолетним мальчиком 2017 года рождения по договору о приемной семье с 2019 по 2022 год. В указанный период в отношении ребенка был совершен ряд преступлений, который женщина совершала как самостоятельно, так и с привлечением несовершеннолетнего племянника. Последнего она привлекала к действиям путем угроз, обещая выгнать его из квартиры, если он не согласится.

О пропаже ребенка из приемной семьи в Чкаловском районе Екатеринбурга стало известно 26 июня 2023 года. По словам опекуна, мальчик самостоятельно покинул дом и ушел в неизвестном направлении. Спустя три дня его тело нашли в сумке в гараже.

Оказалось, что ребенка не стало за несколько месяцев до начала поисков, а опекунша намеренно скрывала этот факт, продолжая получать на него выплаты. Вскоре женщину задержали и поместили в СИЗО.

