Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:51, 14 июня 2024Силовые структуры

В деле о расправе над 6-летним мальчиком из Екатеринбурга появился новый фигурант

На Урале опекуну и ее племяннику предъявили обвинения по факту убийства ребенка

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В деле о расправе над шестилетним мальчиком из приемной семьи в Екатеринбурге появился новый фигурант. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Свердловской области.

Опекуну ребенка и ее 21-летнему племяннику в зависимости от роли предъявили обвинения по статьям 105 («Убийство малолетнего»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего по мотивам национальной ненависти с особой жестокостью, издевательством или мучениями»), 117 («Истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух малолетних лиц, с издевательствами и мучениями для потерпевшего»), 127 («Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»), 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления путем угроз»), 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») и 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ.

По данным следствия, 35-летняя обвиняемая исполняла обязанности по опеке над малолетним мальчиком 2017 года рождения по договору о приемной семье с 2019 по 2022 год. В указанный период в отношении ребенка был совершен ряд преступлений, который женщина совершала как самостоятельно, так и с привлечением несовершеннолетнего племянника. Последнего она привлекала к действиям путем угроз, обещая выгнать его из квартиры, если он не согласится.

О пропаже ребенка из приемной семьи в Чкаловском районе Екатеринбурга стало известно 26 июня 2023 года. По словам опекуна, мальчик самостоятельно покинул дом и ушел в неизвестном направлении. Спустя три дня его тело нашли в сумке в гараже.

Оказалось, что ребенка не стало за несколько месяцев до начала поисков, а опекунша намеренно скрывала этот факт, продолжая получать на него выплаты. Вскоре женщину задержали и поместили в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Сигнал Украине и Западу». Предложение Путина по Украине стало главной темой мировых СМИ. Что они пишут?

      Путин рассказал о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова

      США ввели санкции против поставщиков авиадеталей в Россию

      В Британии связали отсутствие переговоров с Россией с подготовкой дипломатов

      Страны G7 призвали Китай надавить на Россию из-за Украины

      В российском городе мужчина похитил криптовалюту на 16 миллионов рублей и купил дом

      Найденного на пляже кита призвали взорвать динамитом

      На железной дороге в Сумской области Украины произошла диверсия

      Актриса Ирина Горбачева объяснила любовь к обнаженным фото

      На Украине назвали цель конференции в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше