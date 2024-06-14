В Эстонии заявили о готовности обучить больше украинских военных

Глава МО Эстонии Певкур: Эстония готова обучить больше украинских военных

Эстония готова обучить больше украинских военных на фоне предложения Франции отправить на Украину военных инструкторов. Об этом перед встречей глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил глава министерства обороны (МО) республики Ханно Певкур, передает ТАСС.

«Для меня важно, что мы даем понять, что готовы обучить больше украинцев, и делать это на всех уровнях: обучать инструкторов, обучать саперов, обучать войска», — сказал он.

По его словам, сейчас странам Североатлантического альянса нужно решить, где именно будет проходить обучение военных. «Будем ли мы это делать в Польше или в Великобритании — это то, что нам предстоит решить», — подчеркнул он.

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 июня заявил, что в скором времени будет завершено создание коалиции стран, которые готовы отправлять военных инструкторов на территорию Украины. Он также рассказал, что уже несколько партнеров Парижа согласились отправить своих военных инструкторов на Украину.

При этом, по данным немецкой газеты Welt, правительства Германии, Италии и Испании не поддержали данную инициативу французского лидера. Издание сообщает, что руководство этих стран опасается эскалации, которая может последовать за отправкой военных.