Три страны НАТО выступили против идеи Макрона направить военных на Украину

Welt: ФРГ и Италия выступили против идеи Макрона направить военных на Украину

Правительства Германии, Италии и Испании выступают против идеи президента Франции Эммануэля Макрона направить военных инструкторов на Украину, сообщила немецкая газета Welt.

Как стало известно, множество стран НАТО получили приглашение от начальника Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхарда присоединиться к намерению Парижа отправить своих военных в зону боевых действий для обучения украинских бойцов. Однако, по данным Welt, в правительствах трех указанных стран считают, что это может создать значительный риск эскалации. «Список стран показывает, как миссия [Франции] разделяет западных союзников», — пишет газета.

При этом указывается, что Германия вовсе не получала предложения от Франции, так как ранее немецкие политики публично высказывались против инициативы.

В этом же материале отмечалось, что Эммануэль Макрон продолжает пытаться найти союзников, готовых присоединиться к инициативе Елисейского дворца по отправке военных инструкторов на Украину. Предложения разделить инициативу были направлены десяткам западных государств.

