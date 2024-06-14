Страна.ua: в Харькове прозвучали взрывы

В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области также была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях Украины. Отмечалось также, что утром 14 июня сирены воздушной тревоги звучали на всей территории республики. До этого о попытках ночных атак со стороны Вооруженных сил Украины сообщали губернаторы российских регионов.