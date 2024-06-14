В Киевской области сообщили о продолжающемся третьи сутки пожаре на промышленном объекте

Спикер ГУ ГСЧС Рубан: в Киевской области третьи сутки тушат пожар на предприятии

В Киевской области третьи сутки тушат пожар на промышленном объекте. Об этом сообщила спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, передает «Украинская правда».

По ее словам, по состоянию на утро 14 июня ликвидация огня на предприятии продолжается.

«Возгорание локализовано, распространения огня нет. Спасатели работают на охлаждение», — рассказала Рубан. Она добавила, что к тушению пожара привлечены более 230 спасателей с 76 единицами техники.

Справиться с возгоранием у украинских экстренных служб не получается с 12 июня. Как передавало издание «Бабель», причиной пожара стало падение обломков на объект.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на тушение возгорания был отправлен поезд. Также стало известно, что к ликвидации пожара был привлечен робот.