В Киевской области сообщили о продолжающемся третьи сутки пожаре на промышленном объекте

В Киевской области третьи сутки тушат пожар на промышленном объекте. Об этом сообщила спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, передает «Украинская правда».
По ее словам, по состоянию на утро 14 июня ликвидация огня на предприятии продолжается.
«Возгорание локализовано, распространения огня нет. Спасатели работают на охлаждение», — рассказала Рубан. Она добавила, что к тушению пожара привлечены более 230 спасателей с 76 единицами техники.
Справиться с возгоранием у украинских экстренных служб не получается с 12 июня. Как передавало издание «Бабель», причиной пожара стало падение обломков на объект.
Ранее сообщалось, что в Киевской области на тушение возгорания был отправлен поезд. Также стало известно, что к ликвидации пожара был привлечен робот.