Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:40, 14 июня 2024Бывший СССР

В Киевской области сообщили о продолжающемся третьи сутки пожаре на промышленном объекте

Спикер ГУ ГСЧС Рубан: в Киевской области третьи сутки тушат пожар на предприятии

Фото: Andrii Marienko / AP

В Киевской области третьи сутки тушат пожар на промышленном объекте. Об этом сообщила спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, передает «Украинская правда».

По ее словам, по состоянию на утро 14 июня ликвидация огня на предприятии продолжается.

«Возгорание локализовано, распространения огня нет. Спасатели работают на охлаждение», — рассказала Рубан. Она добавила, что к тушению пожара привлечены более 230 спасателей с 76 единицами техники.

Справиться с возгоранием у украинских экстренных служб не получается с 12 июня. Как передавало издание «Бабель», причиной пожара стало падение обломков на объект.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на тушение возгорания был отправлен поезд. Также стало известно, что к ликвидации пожара был привлечен робот.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударе по военному объекту в районе аэропорта Киева

      Медведь пробежал по улицам российского города и попал на видео

      В Россию вернули тела 32 военнослужащих

      Орбан назвал контролирующего суд Евросоюза американского миллиардера

      Популярную диету назвали возможной причиной рака и других смертельно опасных заболеваний

      Более 40 украинцев пытались сбежать на грузовике в Молдавию

      Глава офиса Зеленского назвал историческим соглашение с США

      Путин заявил о стремительном изменении мира

      Путин заявил о содействии России включению новых участников БРИКС

      В России подростки заставили девочку целовать им ноги и выложили видео в сеть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше