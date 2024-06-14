В Крыму проведут суд о блокаде полуострова Украиной

ВС Крыма проведет заседание о водной блокаде полуострова в закрытом режиме

Верховный суд (ВС) Крыма проведет заседание о водной блокаде полуострова Украиной в закрытом режиме. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Как сообщается, суд назначил рассмотрение гражданско-правового иска к властям Украины по водной блокаде полуострова в закрытом режиме. Речь идет о деле по блокаде Киевом Северо-Крымского канала до 2022 года.

Отмечается, что в ходе судебных заседаний будут рассмотрены последствия прекращения подачи пресной воды для обеспечения потребителей на полуострове. Министерство жилищно-коммунального хозяйства республики предоставило сведения о сложностях технического характера из-за дефицита воды.

Ранее глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов анонсировал новый иск против Украины. Он заявил, что иск о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой.