В медиахолдинге News Media сообщили о кадровых перестановках

Медиахолдинг News Media назначил гендиректоров Life, Mash и «Mash Регионы»

Медиахолдинг News Media назначил генеральных директоров изданий Life, Mash и «Mash Регионы». О кадровых перестановках сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Гендиректором Life стал Денис Арапов — до перехода в холдинг он возглавлял департамент информационной политики в администрации Томской области. На должность гендиректора Mash назначена Надежда Гладченко, которая до этого была заместителем главного редактора издания. Исполнительный директор «Mash Регионы» Иван Обыденков перешел на должность генерального директора издания.

Арапов, помимо прочего, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и является действительным государственным советником III класса.

«Мы дали возможность нашим сотрудникам, достигшим значительных результатов в компании, реализовать свой потенциал на ответственных позициях», — объяснил перестановки генеральный директор холдинга News Media Максим Иксанов.

В состав холдинга News Media входят Life, Mash, Shot, Super, авторское шоу «Алена, блин!», лаборатория Gigarama, газета «Жизнь», агентство коммуникационных решений Five Public, медиа АЧБД.

Ранее Максим Иксанов заявил, что СМИ помогают предпринимателям разобраться в повестке, найти пути решения и обратиться в необходимые инстанции за помощью. Также он обратил внимание, что СМИ способствуют укреплению связей российских и зарубежных компаний.