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11:21, 14 июня 2024Бывший СССР

В МИД России назвали Зеленского мастером шоу-бизнеса

Захарова назвала Зеленского мастером пиара и шоу-бизнеса

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский является мастером пиара и шоу-бизнеса. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время беседы с журналистами, передает РИА Новости.

По ее словам, Зеленский демонстрирует все свои артистические возможности, чтобы «выдавать плохое за хорошее». «Я думаю, это одна из причин, почему его (украинский олигарх Игорь) Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в свое время и купил, купил в том числе как политический проект, потом тут же достаточно удачно для себя — на тот момент, потом правда, я думаю, он об этом пожалел — перепродал США», — предположила она.

В мае Захарова, говоря о Зеленском, назвала его выродком, предавшим свой народ и своего деда, воевавшего в годы Великой Отечественной войны. Она также призналась, что «запуталась, к какому народу он принадлежит».

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