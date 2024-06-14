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18:40, 14 июня 2024Мир

В МИД Швейцарии отказались комментировать предложение Путина по Украине

МИД Швейцарии не стал комментировать предложение Путина о мире на Украине

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министерство иностранных дел Швейцарии не стало комментировать предложение президента Владимира Путина о мире на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Пьер-Ален Эльчингер, его слова передает РИА Новости.

«Швейцария не комментирует заявления президента России об условиях мира на Украине», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД России назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Российский лидер уточнил, что для этого Киев должен вывести свои войска из Донбасса и Новороссии. Кроме того, республике необходимо отказаться от членства в НАТО.

Глава государства добавил, что для Москвы принципиален безъядерный статус Украины. Помимо этого, Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть обозначены в международных договорах как российские регионы. Путин подчеркнул, что после этого Запад также должен отменить наложенные на Россию санкции.

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      Дарья Устьянцева
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