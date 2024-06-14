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21:39, 14 июня 2024Мир

В МИД заявили о поломке повестки мирной конференции по Украине после слов Путина

Посол МИД Мирошник: повестка саммита мира по Украине ломается после слов Путина

Фото: Aleksey Belkin / News.ru / Global Look Press

Повестка мирной конференции по Украине, которая должна пройти в Швейцарии 15-16 июня, ломается после слов президента России Владимира Путина, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Завтрашняя повестка дня, которая была задумана швейцарцами, украинцами и американцами, немножко ломается», — заявил дипломат.

Мирошник отметил, что, по его мнению, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» недостижима.

14 июня Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

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      Сергей Грехов
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