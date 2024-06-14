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17:04, 14 июня 2024Экономика

В России подорожал бензин

Биржевые цены на бензин АИ-95 выросли за неделю на 4,01 процента

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Биржевые цены на бензин выросли за неделю с 10 по 14 июня. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Бензин марки АИ-92 подорожал на 3,72 процента, до 49 125 рублей за тонну. Стоимость бензина АИ-95, в свою очередь, увеличилась на 4,01 процента, до 55 194 рублей за тонну.

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Летнее дизельное топливо подорожало на 0,24 процента, до 61 497 рублей за тонну, цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) подскочила сразу на 33,14 процента, до 18 758 рублей за тонну, а стоимость авиатоплива стала выше на 2,4 процента (79 139 рублей за тонну). Топочный мазут подешевел на 4,21 процента, до 29 738 рублей за тонну.

Резкий рост цен на СУГ эксперты связывают с ростом поставок этого топлива в Европу, который возник на фоне грядущего полного запрета импорта из России. Такое решение было принято еще в декабре 2023 года, но с переходным периодом на срок один год. Управляющий директор трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко считает, что подорожание объясняется очень низкой стоимостью топлива весной, сезонным повышением спроса и снижением производства СУГ из-за плановых ремонтов предприятий.

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