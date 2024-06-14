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16:23, 14 июня 2024Из жизни

В России резко вырос спрос на подгузники для птиц

Продажи подгузников для птиц на Wildberries увеличились в шесть раз с марта

На маркетплейсе Wildberries с марта в шесть раз вырос спрос на подгузники для птиц. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе компании утверждают, что этот необычный товар пользуется стабильным спросом круглый год, поскольку его приобретают владельцы попугаев. Однако этой весной продажи резко увеличились.

Также выросли продажи поводков и шлеек для всех видов птиц. «Wildberries фиксирует шестикратный рост по сравнению с холодным временем года», — заявили в пресс-службе компании.

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Ранее сообщалось, что в одной из тюрем Бразилии было принято решение заменить сторожевых собак на гусей. По словам руководства исправительного учреждения, гуси оказались более эффективными в вопросах охраны мест пребывания заключенных.

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      Антонина Черташ
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