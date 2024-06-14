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08:29, 14 июня 2024Россия

В России семью словами отреагировали на курс доллара

Политолог Калачев заявил, что у доллара больше нет курса
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

У доллара больше нет курса. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог, сооснователь «Партии любителей пива» Константин Калачев.

По ироничному заявлению Калачева, у доллара остался лишь путь. Таким образом эксперт иронично переформулировал выражение об отсутствующей цели самурая, у которого остается лишь путь. Весь пост Калачева состоял лишь из семи слов.

«У доллара больше нет курса. Только путь», — отреагировал на курс доллара политолог.

Как сообщалось ранее, 13 июня Банк России впервые после введения санкций против Мосбиржи, на фоне которых площадка прекратила торги долларами и евро, установил официальные курсы валют.

Согласно новым правилам определения показателя, курс определяется на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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      Марк Леонов
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