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13:44, 14 июня 2024Россия

В России заявили о сигнале Путина Европе

Депутат Чепа: Россия подавала сигналы Европе, но их не замечали
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россия всегда говорила о своих намерениях взаимодействовать со всеми странами, напомнил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так и сейчас, по его словам, президент страны Владимир Путин посылает Европе сигнал об открытости к сотрудничеству.

«Мы никогда не скрывали своих намерений взаимодействовать с любыми странами. Сегодня Путин только подчеркнул то, о чем всегда говорили. Конечно, то, что он подчеркнул нашу готовность — важный шаг. Это сигнал, но вопрос в том, как его расценят? Мы ведь неоднократно подавали разные сигналы, но Европа их не замечает. Или ей не дают их замечать», — заметил политик.

Он добавил, что Россия открыта к сотрудничеству, к взаимодействию с Европой на условиях соблюдения интересов обеих сторон.

«Под этим подразумеваются экономические шаги, выполнение различных договоренностей, в том числе, гуманитарных, в области культуры и так далее», — заключил Чепа.

Ранее Путин заявил, что Европе необходимо сохранить хорошие отношения с Россией, если она хочет сохранить статус одного из центров мира. Он подчеркнул, что Москва к этому «готова».

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