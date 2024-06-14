В российском городе мужчина похитил криптовалюту на 16 миллионов рублей и купил дом

В Москве мужчина похитил криптовалюту на 16 миллионов рублей и купил дом

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил 27-летнего молодого человека к 5,5 года лишения свободы за то, что он похитил с электронных кошельков криптовалюту в размере более 16 миллионов рублей и купил на эти деньги дом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»), по части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в результате совершения им преступления в особо крупном размере»), по части 4 статьи 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, в период с сентября по декабрь 2020 года обвиняемый похитил криптовалюту с электронных кошельков пользователей одного из интернет-ресурсов с помощью установленной программы с вирусом. Завладев цифровой валютой, он перевел ее в денежный эквивалент и купил на эти деньги загородный дом для того, чтобы легализовать выведенные средства.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии задержан начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков по подозрению в вымогательстве взятки в размере 1,8 миллиона рублей.