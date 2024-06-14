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09:09, 14 июня 2024Россия

В российском регионе объявили опасность ракетного удара

Губернатор Гладков: в Белгороде и пригороде объявили сигнал ракетной опасности
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности. О риске ракетного удара предупредил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала об отмене ракетной опасности. Других подробностей об обстановке в Белгородской области он не привел.

Вечером в четверг, 13 июня на окраине города Шебекино в Белгородской области произошел взрыв. Как сообщал Гладков, пострадавших нет. В результате инцидента оказались повреждены десять домовладений и один автомобиль.

В ночь на пятницу, 14 июня, над шестью регионами России сбили 87 беспилотников. Средства ПВО перехватили 70 дронов над Ростовской областью, по два — над Белгородской и Волгоградской областями, по шесть — над Курской и Воронежской областями, один — над Крымом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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