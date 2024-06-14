В российском регионе в четвертый раз за день объявили ракетную опасность

В Белгороде в четвертый раз за день объявили ракетную опасность

В Белгороде в четвертый раз с начала суток объявили ракетную опасность. Очередное сообщение об этом опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Сигнал тревоги объявлен в 11:47 мск. До этого о ракетной опасности глава региона предупреждал в 1:08, 9:05 и 10:35 мск.

Гладков призвал граждан найти укрытие или перейти в помещение со сплошными стенами и оставаться там до отмены ракетной опасности.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам со стороны Украины. 13 июня из-за постоянно исходящей со стороны соседнего государства опасности власти Белгородской области приняли решение установить на рейсовых автобусах системы радиоэлектронной борьбы.