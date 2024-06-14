В РПЦ отреагировали на дело о госизмене сыновей российского священника

Дело о госизмене сыновей липецкого священника в епархии восприняли со скорбью

Военный суд рассмотрит дело трех сыновей российского священника. В чем их обвиняют?

Начало событий в новости Военный суд рассмотрит дело трех сыновей российского священника. В чем их обвиняют?

В Липецкой епархии РПЦ дело о госизмене в отношении сыновей российского священника Игоря Ащеулова восприняли со скорбью. Реакцию руководителя епархиального отдела СМИ иерея Олега Феофанова опубликовал ТАСС.

По словам Феофанова, Ащеулов с 2008 года не является клириком приходов и монастырей Липецкой епархии, с тех пор о нем ничего не известно.

«Почему такое стало возможно? Трудно сказать, так как надо знать человека, его настрой, его отношение к людям, к обществу», — прокомментировал иерей, добавив, что в «Церкви на такие события всегда реагируют со скорбью».

Феофанов также назвал православную церковь «богочеловеческим организмом, который призывает жить в единстве Духа».

Ранее Главная военная прокуратура России передала в военный суд уголовное дело против сыновей священнослужителя о госизмене. Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых задержали при попытке незаконного пересечения госграницы России и Украины. Как следует из материалов дела, они хотели воевать на стороне Вооруженных сил Украины.