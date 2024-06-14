Военный суд рассмотрит дело трех сыновей российского священника. В чем их обвиняют?

Трех сыновей священника из Липецка обвинили в попытке вступить в ВСУ

Главная военная прокуратура России завершила расследование и передала в военный суд уголовное дело трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова о госизмене.

Мужчины были задержаны в Курской области при попытке незаконного пересечения госграницы России и Украины — они хотели воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россиян обвиняют в совершении преступлений по трем уголовным статьям

Алексею, Иоанну и Тимофею Ащеуловым в окончательной редакции предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности организации, признанной террористической.

Mатериалы уголовного дела в отношении братьев утверждены Главной военной прокуратурой и направлены в военный суд для его дальнейшего рассмотрения по существу.

Во Втором Западном окружном военном суде подтвердили факт поступления уголовного дела братьев Ащеуловых и уточнили, что оно не содержит грифа «секретно» или «совершенно секретно» и будет рассмотрено в открытом режиме. Дата предварительных слушаний по делу и формат их проведения пока не установлены.

Ащеуловы уже попадали в поле зрения правоохранителей

Семья Ащеуловых не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. Так, в 2014 году, после того как комиссия посетила дом священника, у него изъяли девятерых детей от 3 до 17 лет из-за отсутствия условий для нормального проживания.

Однако спустя две недели их вернули назад, родителям предложили переехать в село Озерки на время, пока в их постоянном жилище, признанном неблагополучным, не проведут ремонт.

Кроме того, в Липецкой епархии тогда сообщали, что Ащеулов ранее был лишен прихода из-за грубого отношения к прихожанам.

Ранее сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение бывшему военному летчику из Калужской области, связавшемуся с украинской стороной. Он вместе с другой россиянкой получили от Службы безопасности Украины задание собрать сведения о военных объектах в Калужской и Московской областях.