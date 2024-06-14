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22:23, 14 июня 2024Мир

В США назвали неприемлемыми предложения Путина по Украине

Миссия США в ООН назвала неприемлемыми предложения Путина по Украине

Фото: Unsplash

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд прокомментировал предложение мирного урегулирования президента России Владимира Путина по Украине. Слова Вуда приводит РИА Новости.

Вуд назвал неприемлемыми предложения Путина по Украине и посчитал, что эта инициатива недопустима. «Я не видел это все, но то, что я видел, это просто не будет приемлемым для международного сообщества», — подчеркнул представитель миссии США в ООН в беседе с журналистами.

14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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