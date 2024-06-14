Вклад Шанхайской организации сотрудничества в мировой ВВП оценили

Секретарь Мин: на долю ШОС приходится 25 процентов мирового валового продукта

В настоящее время доля стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) оценивается в 25 процентов мирового ВВП. Об этом заявил секретарь ШОС Чжан Мин, его слова приводит ТАСС.

В состав ШОС входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран. Мин подчеркнул, что суммарное население вышеперечисленных стран составляет более 40 процентов от мирового. Кроме того, на долю стран-участниц ШОС приходится более 25 процентов территории земного шара.

Секретарь организации также указал на стремительные темпы развития ШОС с момента ее основания в 2001 году. «[Тогда] никто не мог себе представить, что она будет столь динамичной», — резюмировал он.

Мин добавил, что в настоящее время ШОС представляет собой «большую семью» из 26 стран, включая государства-члены, наблюдателей и партнеров по диалогу. В июле 2024 года состав организации пополнит Белоруссия, заключил секретарь.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2023 года странам БРИКС удалось опередить государства «Большой семерки» (G7) по объему вклада в мировую экономику. Так, доля первого объединения в глобальном ВВП за 12 месяцев выросла с 31 до 35 процентов.