Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:45, 14 июня 2024Экономика

Вклад Шанхайской организации сотрудничества в мировой ВВП оценили

Секретарь Мин: на долю ШОС приходится 25 процентов мирового валового продукта
СюжетНаселение России:
Чжан Мин

Чжан Мин. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

В настоящее время доля стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) оценивается в 25 процентов мирового ВВП. Об этом заявил секретарь ШОС Чжан Мин, его слова приводит ТАСС.

В состав ШОС входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран. Мин подчеркнул, что суммарное население вышеперечисленных стран составляет более 40 процентов от мирового. Кроме того, на долю стран-участниц ШОС приходится более 25 процентов территории земного шара.

Секретарь организации также указал на стремительные темпы развития ШОС с момента ее основания в 2001 году. «[Тогда] никто не мог себе представить, что она будет столь динамичной», — резюмировал он.

Мин добавил, что в настоящее время ШОС представляет собой «большую семью» из 26 стран, включая государства-члены, наблюдателей и партнеров по диалогу. В июле 2024 года состав организации пополнит Белоруссия, заключил секретарь.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2023 года странам БРИКС удалось опередить государства «Большой семерки» (G7) по объему вклада в мировую экономику. Так, доля первого объединения в глобальном ВВП за 12 месяцев выросла с 31 до 35 процентов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по ключевой переправе ВСУ под Харьковом. Ее называли «дорогой жизни»

      Певица Слава рассказала о влиянии пластической операции на психику

      Развертывания «опасной» функции Windows 11 отменили

      В НАТО согласовали новые ограничения против России

      Лепс рассказал о планах переехать в провинциальный лес

      СК показал видео с места ДТП в Благовещенске

      Названы страны с самыми дорогими визами для россиян

      Дачников предупредили об опасности затяжных дождей для растений

      Россиянам дали советы по выбору подержанных китайских машин

      Российские военные поразили расположение ВСУ в Очакове

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше