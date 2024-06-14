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14:04, 14 июня 2024Экономика

Назван возможный уровень повышения цен после санкций США

«Ъ»: импортные товары могут подорожать на 15 процентов после новых санкций США

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Стоимость импортных товаров в России может вырасти на 15 процентов после новых санкций США, которые в числе прочих последствий остановили торги долларом и евро на Мосбирже. Уровень повышения цен назвали опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Собеседники отмечают, что серьезным ударом выглядит и ужесточение режима вторичных ограничений. Власти США начнут следить за операциями в любой валюте, в том числе в юанях, которые российский Центробанк теперь считает основным инструментом для расчетов. Также в санкционный список внесены зарубежные «дочки» банков, которые уже находятся под санкциями. Их услугами активно пользовались импортеры, но теперь эта практика под вопросом.

Сооснователь платформы Digital ВЭД Анна Фомичева предположила, что рабочей для закупок останется только агентская схема, занимающая пять-семь дней. Это означает задержку в отправлении, потому что китайцы зачастую не отгружают товар до оплаты.

Старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло ожидает рост расходов на проведение трансакций и конвертацию валюты. И логисты, и платежные агенты поднимут цены, так как альтернативы им нет, а их риски увеличиваются, и в конечном итоге, подчеркнул эксперт, платить за это придется потребителям.

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Соучредитель автоцентра «Долавто» Сергей Климов предположил, что на стоимости товаров санкции отразятся не сразу, а через два-три месяца, потому что пока что у бизнеса есть валютные и товарные запасы.

Также источники издания рассказали, что в ряде случаев за импорт начинают расплачиваться валютой экспортеры, так что их выручка не доходит до России, а кроме того, бизнес начинает осваивать криптовалютные платежи и бартер.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на собственный опрос сообщила, что импортеры не ожидают дефицита или роста цен на импортные товары после введения санкций.

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      Платон Щукин
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