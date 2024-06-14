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10:13, 14 июня 2024Экономика

Риски роста цен в России из-за прекращения торгов долларами оценили

«Известия»: бизнес исключил рост цен из-за прекращения торгов долларами и евро

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Прекращение торгов долларами и евро на Московской бирже (Мосбирже) из-за новых санкций Министерства финансов (Минфина) США не приведет к росту цен на товары и услуги на российском рынке. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отечественных импортеров.

Так, сотрудник крупного российского дистрибьютора заявил, что в его компании были готовы к санкциям против Мосбиржи. В итоге сейчас закупки товаров ведутся не в долларах и евро, а в других валютах. «Корректировки цен или дефицита мы не ожидаем», — резюмировал он.

В свою очередь, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уточнил, что в настоящее время большая часть расчетов за поставки электроники в Россию ведутся в китайских юанях. «Ни о каком дефиците электроники и росте цен на нее речи не идет», — пояснил он.

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В то же время преподаватель Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Татьяна Кузнецова не исключила вероятности возникновения определенных проблем с поставками в Россию товаров по параллельному импорту. Речь идет о закупке технологической продукции, станков и других изделий машиностроения. Однако трудности с поставками этих видов продукции существовали и раньше — еще до прекращения торгов долларами и евро на Мосбирже. «До 30 процентов импортной продукции в РФ так или иначе приходится на США и ЕС», — заключила Кузнецова.

Санкции Минфина США в отношении Мосбиржи были введены 12 июня. Все операции с попавшими под ограничения Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) должны прекратиться до 13 августа 2024 года. Под исключение попали транзакции, связанные с энергетикой. Их можно будет проводить с НКЦ вплоть до 1 ноября.

На этом фоне Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларами и евро с 13 июня 2024 года. В свою очередь, в Центробанке (ЦБ) приняли решение приостановить торги еще одной иностранной валютой — гонконгским долларом. В регуляторе объяснили эту меру необходимостью снизить риски и пообещали сохранить курс рубля единым и рыночным.

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      Анатолий Акулов
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