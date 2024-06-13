В США назвали дату полного прекращения операций с Мосбиржей

Минфин США выпустил лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей до 13 августа

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выпустило лицензию на сворачивание операций с попавшими под санкции Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) до 13 августа 2024 года.

Минфин США также выпустил еще одну лицензию. Согласно ее основным положениям, под исключение до 1 ноября 2024 года попадут транзакции, связанные с энергетикой. Речь идет в первую очередь о сделках, связанных с природными ресурсами и полезными ископаемыми, включая соглашения, касающиеся добычи, транспортировки и покупки нефти и нефтепродуктов, природного газа и других энергоносителей, в том числе уголь и древесину. Эти операции до ноября можно будет проводить с НКЦ.

Ограничения в отношении Мосбиржи и НКЦ были введены Минфином США 12 июня. В ответ на введенные санкции в Мосбирже анонсировали прекращение торгов в долларах и евро с 13 июня.

В свою очередь, руководство Центробанка (ЦБ) объявило об изменении времени начала торговой сессии на Мосбирже. В четверг, 13 июня, операции на валютном рынке, рынке драгметаллов и срочном рынке стартуют с 9:50 по московскому времени, хотя раньше торговые сессии начинались на площадке в 7:00 мск. Кроме того, ЦБ приостановил торги гонконгским долларом.