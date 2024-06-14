Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:06, 14 июня 2024Путешествия

Загранпаспорт подорожает для россиян

Загранпаспорт подорожает для россиян на тысячу рублей с 1 июля

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

С 1 июля 2024 года загранпаспорт нового образца станет дороже для россиян на тысячу рублей — госпошлина за него составит шесть тысяч рублей для взрослых. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».

Уточняется, что для детей до 14 лет госпошлина будет равна трем тысячам рублей (в настоящее время она составляет 2,5 тысячи рублей).

Российский МИД ранее призвал путешественников проверять данные и сроки действия загранпаспортов перед отпуском. В ведомстве напомнили, что при наличии ошибок в документах заменить их можно будет бесплатно.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам Украины

      Российские блогеры назвали самые волнующие в 2024 году темы

      Мошенник обманул 45 россиян под видом инвестирования в криптовалюту и попался

      Предполагаемый момент уничтожения беспилотника в Ростове-на-Дону попал на видео

      Жители российского города сообщили о взрывах

      Назван срок блокировки российских активов в Европе

      Россиянка похитила у собственной фирмы 40 миллионов рублей и спровоцировала ее банкротство

      Загранпаспорт подорожает для россиян

      Стало известно о проблемах Сафонова с получением французской визы

      В России рассказали о ликвидаторе морских дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше