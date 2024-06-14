Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:51, 14 июня 2024Мир

Захарова назвала соглашение США и Украины обычными бумажками

Захарова назвала соглашение США и Украины не имеющими юридической силы бумажками

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Подписанное президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским соглашение о предоставлении Киеву гарантий безопасности не имеет юридической силы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Это обычные бумажки. В принципе не хочу принижать значение работы с прессой, но где-то мне кажется пресс-релизы даже поважнее будут», — сказала дипломат, добавив, что «эти соглашения ни о чем, они не имеют юридической силы».

Ранее стало известно, что США и Украина договорились о наращивании обмена разведданными и расширении сотрудничества разведывательных служб.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о приближении к точке невозврата из-за эгоизма Запада

      Армения присоединилась к лунной программе США

      Москвичей напугали комарами

      Украинец прилетел в Москву с пачкой долларов и попался на контрабанде

      Медведь пробежал по улицам российского города и попал на видео

      В Россию вернули тела 32 военнослужащих

      Орбан назвал контролирующего суд Евросоюза американского миллиардера

      Популярную диету назвали возможной причиной рака и других смертельно опасных заболеваний

      Более 40 украинцев пытались сбежать на грузовике в Молдавию

      Глава офиса Зеленского назвал историческим соглашение с США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше