Захарова назвала соглашение США и Украины обычными бумажками

Захарова назвала соглашение США и Украины не имеющими юридической силы бумажками

Подписанное президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским соглашение о предоставлении Киеву гарантий безопасности не имеет юридической силы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Это обычные бумажки. В принципе не хочу принижать значение работы с прессой, но где-то мне кажется пресс-релизы даже поважнее будут», — сказала дипломат, добавив, что «эти соглашения ни о чем, они не имеют юридической силы».

Ранее стало известно, что США и Украина договорились о наращивании обмена разведданными и расширении сотрудничества разведывательных служб.