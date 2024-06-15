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18:13, 15 июня 2024Бывший СССР

Экс-полковник СБУ рассказал о перспективах F-16 на Украине

Экс-полковник СБУ: F-16 на Украине будут уничтожены, если их не спрятать

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Истребители F-16 на Украине будут уничтожены, если не спрятать их в укрытия. О перспективах боевых самолетов в эфире YouTube-канала Politeka рассказал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопрос в том, где они будут находиться. Если под землей будут выстроены бункеры, то это одно дело, а если на земле, они будут уничтожены», — заявил эксперт, добавив, что украинские аэродромы, где могли бы размещаться F-16, подвергаются ударам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон обязан поставить Киеву «эскадрильи истребителей» в рамках соглашения о безопасности.

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      Иван Потапов
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