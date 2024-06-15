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04:30, 15 июня 2024Наука и техника

Установлен рекорд скорости зарядки электромобилей

P3: Lotus Emeya имеет самую быструю зарядку среди электромобилей

Фото: Lotus

Электрический гиперкар Lotus Emeya оказался автомобилем с самой быстрой зарядкой. Об этом сообщается в исследовании консалтинговой компании P3.

В ходе тестирования выяснилось, что электрокар Lotus может заряжаться с 10 до 80 процентов всего за 14 минут. Максимально аккумулятор может потреблять до 402 киловатт энергии, в среднем — 331 киловатт. Модель имеет зарядное устройство мощностью 400 киловатт. По словам специалистов, после 14 минут зарядки установивший рекорд электромобиль может проехать до 320 километров.

Ниже расположились Porsche Taycan и Xpeng G9. Эти автомобили смогли зарядиться с 10 до 80 процентов за 16 минут. Максимально во время зарядки батареи автомобилей смогли принять 350-400 киловатт энергии.

По словам аналитиков P3, в ближайшее время должны появиться зарядные станции нового поколения, обеспечивающие мощность до 400 киловатт. Это позволит сократить время зарядки до нескольких минут.

Изучившие исследование журналисты издания TechRadar отметили, что сверхбыстрая зарядка пока доступна лишь ограниченному количеству водителей. Авторы заявили, что, во-первых, рекордный Lotus Emeya стоит 116 тысяч долларов, или около 10,3 миллионов рублей, во-вторых, мощные зарядки по-прежнему мало распространены в США и Европе.

В начале мая ученые Корейского ведущего научно-технического института (KAIST) рассказали о разработке дешевой батареи на основе натрия. Она превосходит по плотности аналогичные коммерческие литий-ионные аккумуляторы и по характеристикам удельной мощности соответствует суперконденсаторам.

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      Андрей Ставицкий
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